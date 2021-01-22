انجاز عالمي.. سفير بيلاروسيا لدى مصر يشيد بالإجراءات الاحترازية بمونديال اليد

أشاد سيرجي تيرتنتييف سفير جمهورية بيلاروسيا لدى مصر، بالإجراءات الإحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، التي تتخذها مصر في كأس لعالم لكرة اليد؛ لتوفير الآمان والسلامة للمنتخبات المشاركة.

وأكد سفير بيلاروسيا لدى مصر، على هامش حضوره مباراة مصر وبيلاروسيا، بصالة استاد القاهرة، أن الحكومة المصرية حملت علي عاتقها تنظيم هذه البطولة الإستثنائية وبذل المزيد من الجهد لإخراج البطولة بهذا الشكل المشرف والذي يعد انجازا في مثل تلك الظروف التي يمر بها العالم.

ويواجه منتخب مصر نظيره البيلاروسي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.

وحسم منتخب مصر لكرة اليد نتيجة الشوط الأول فى مواجهة نظيره بيلاروسيا بالفوز بنتيجة ( 21 - 14).

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.