السفير العراقي بالقاهرة: سعيد بزيارتي للزمالك صاحب الشعبية الكبيرة في العراق

أعرب عبدالستار الجنابي السفير العراقي بالقاهرة، عن سعادته بزيارته لنادي الزمالك اليوم، والذي يحبه ويعشقه والذي يحظى بشعبية كبيرة في العراق.

وأضاف السفير العراقي أنه ليس غريبا على القاهرة لأنه حاصل على ماجستير العلوم السياسية من جامعة القاهرة، ويتواجد في السفارة العراقية بالقاهرة منذ فترة وجيزة مشيرًا إلى أن مصر هي بلده الثاني.

وكان السفير العراقي بالقاهرة قد زار مصر اليوم في وفد برئاسة وزير الرياضة العراقي عدنان درجال واستقبلهما اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، واللواء أحمد زكريا المدير التنفيذي للنادي، واللواء عصام العنتبلي المستشار المالي للنادي، والمستشار سيد عزت المستشار القانوني للزمالك، والدكتور عاطف النمر رئيس قطاع الشئون الرياضية بالنادي، والدكتور طارق حشيش

المستشار المالي للنادي، وإبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية والكاتب الصحفي عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك، والدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالزمالك.