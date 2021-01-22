مونديال اليد.. لاعب المنتخب يكشف عن أسباب فوز الفريق على بيلاروسيا

قال أحمد هشام السيد "دودو" لاعب منتخب مصر لكرة اليد، إن هناك حالة من التركيز الشديد داخل أروقة معسكر الفراعنة، ساهمت في تحقيق الفوز على بيلاروسيا بنتيجة 35-26 في الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم المقامة في مصر.
وأضاف دودو في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "ذاكرنا كل تفاصيل منتخب بيلاروسيا وحققنا فوزًا مهمًا في سباق التأهل لدور الثمانية، وسنغلق الصفحة سريعًا للتركيز في مباراة سلوفينيا بعد غدٍ الأحد".
وأوضح أن اللاعبين الكبار داخل المنتخب تحدثوا معه باستمرار وطالبوا الجميع بالتركيز لحسم الفوز في جميع اللقاءات، مؤكدًا أن المنتخب المصري يسعى للوصول لأبعد نقطة في مونديال اليد.
وعن فوزه بجائزة أفضل رجل في المباراة، قال دودو: "كان أمرًا رائعًا واحتفل معي اللاعبون ولكننا سنركز كما قلت فيما هو قادم فلدينا مباراة صعبة أمام سلوفينيا".
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