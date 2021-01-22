محمد فضل الله بعد الفوز على بيلاروسيا: كرة اليد المصرية قوة ناعمة

أكد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولى أن كرة اليد المصرية قوة ناعمة لمصر.

ووجه الدكتور محمد فضل الله التهنئة لمنتخب مصر لكرة اليد بعد الفوز على نظيره منتخب بيلاروسيا بنتيجة ٣٥/ ٢٦.

وقال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مبروك، كرة اليد المصرية قوة ناعمة لمصر تحتاج أن تكون مقررا إلزاميًا فى المدارس".

وحسم منتخب مصر لكرة اليد نتيجة مواجهة مع نظيره بيلاروسيا على صالة استاد القاهرة، بالفوز بنتيجة ( 35 - 26) ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي لبطولة العالم، والتي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.

وظهر المنتخب المصري بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول، وسط تفوق من محمد الطيار حارس مرمى المنتخب وتمكنه من التصدى لرميات المنتخب البيلاروسي، وانتهي بتقدم منتخب مصر بنتيجة (21 - 14 ).

وفي الشوط الثاني، استمرت هيمنة لاعبي منتخب مصر على مجريات اللقاء، حتى انتهت امباراة بفارق 9 لصالح مصر.

وكان منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني باروندو جارسيا، قد قاز في أول مباريات الدور الرئيسى بالبطولة، على نظيرة الروسى بنتيجة 28 - 23.

ويلتقى المنتخب المصري فى ختام مواجهاته بالدور الرئيسي، منتخب سلوفينيا الأحد المقبل.

ويخوض منتخب مصر تحديًا كبيرًا خلال مونديال اليد، إذ يظهر للمرة رقم 16 في تاريخه ببطولات العالم، وهي المرة الثانية التي تقام فيها البطولة على أرضه بعد نسخة 1999 التي احتل فيها «الفراعنة» المركز السابع.

ويعد الإنجاز الأفضل لمصر كان مع الجيل الذهبي واحتلال المركز الرابع في نسخة عام 2001 بفرنسا.

ويسعى منتخب مصر الحاصل على المركز الثامن في بطولة العالم الأخيرة بألمانيا والدنمارك 2019 في التتويج بميدالية عالمية والظهور لأول مرة على منصة التتويج بالبطولة العالمية التي تقام في ظروف استثنائية ونسخة تاريخية بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.