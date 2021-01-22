مونديال اليد.. النمسا تتغلب على تشيلي وتتصدر المجموعة بكأس الرئيس

حقق منتخب النمسا الفوز على منتخب تشيلي بنتيجة 33/31 فى اللقاء الذي يجمع المنتخبين فى الجولة الثانية ضمن منافسات كأس الرئيس بالمجموعة الثانية على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ببطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 التي تنظمها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الحالي.

جاءت المباراة حماسية بين المنتخبين فى ظل تقارب النتيجة على مدار اللقاء وشهد اللقاء فى الثواني الاخيرة اشتباكات بين لاعبي المنتخبين

وكان منتخب تشيلي حسم نتيجة الشوط الاول امام نظيره منتخب النمسا بنتيجة 15/14

بهذا الفوز رفع منتخب النمسا رصيده الى اربع نقاط وتوقف رصيد تشيلي عند نقظتين

وتضم المجموعة بجانب المنتخبين المنتخب المغربي الشقيق ومنتخب كوريا الجنوبية

ويلتقي فى الجولة الثالثة للمجموعة منتخب المغرب مع تشيلي، وكذلك يلتقي المنتخب الكوري مع النمسا في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من منافسات كأس الرئيس.

وتستضيف مصر النسخة السابعة والعشرين من منافسات بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021، والتي تشهد مشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من القارات الخمس.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة.