نجل عضو الجهاز الطبي بفريق الإسماعيلي يتعرض لـ حادث أليم

تعرض نجل ناصر هريدي، عضو الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، لحادث سيارة على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، وتم نقله إلى مستشفى الطبي العالمي.

وخرج ناصر هريدي، من معسكر الفريق المقام حاليًا في محافظة المنصورة، إستعدادًا لمواجهة غزل المحلة غدًا للاطمئنان على نجله.

واختتم الإسماعيلي استعداداته لمواجهة غزل المحلة غدًا ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام.