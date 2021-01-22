مونديال اليد.. دودو أفضل لاعب في مباراة مصر وبيلاروسيا

حصد أحمد هشام "دودو"، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، جائزة رجل المباراة في لقاء مصر وبيلاروسيا، على صالة إستاد القاهرة.

وتألق دودو" في قيادة منتخب مصر لحصد نقطتين جديدتين في مشواره نحو الدور ربع النهائي لبطولة مصر 2021، وسجل 5 أهداف.

وحسم منتخب مصر مواجهته مع نظيره بيلاروسيا بالفوز بنتيجة (35 - 26) ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي لبطولة العالم، والتي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.

واستمرت هيمنة لاعبي منتخب مصر على مجريات اللقاء، حتى انتهت امباراة بفارق 9 لصالح مصر.

وكان منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني باروندو جارسيا، قد قاز في أولى مباريات الدور الرئيسي بالبطولة، على نظيره الروسى بنتيجة 28 - 23.

ويلتقى المنتخب المصري في ختام مواجهاته بالدور الرئيسي، منتخب سلوفينيا الأحد المقبل.

ويخوض منتخب مصر تحديًا كبيرًا خلال مونديال اليد، إذ يظهر للمرة رقم 16 في تاريخه ببطولات العالم، وهي المرة الثانية التي تقام فيها البطولة على أرضه بعد نسخة 1999 التي احتل فيها «الفراعنة» المركز السابع.

ويعد الإنجاز الأفضل لمصر كان مع الجيل الذهبي واحتلال المركز الرابع في نسخة عام 2001 بفرنسا.

ويسعى منتخب مصر الحاصل على المركز الثامن في بطولة العالم الأخيرة بألمانيا والدنمارك 2019 في التتويج بميدالية عالمية والظهور لأول مرة على منصة التتويج بالبطولة العالمية التي تقام في ظروف استثنائية ونسخة تاريخية بمشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبًا من، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.