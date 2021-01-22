نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا عن غياب دي بروين: " إنها ضربة كبيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، غياب كيفين دي بروين عن الملاعب لمدة أربعة إلى ستة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة.

و يغيب دي بروين عن مباريات هامة للغاية لمانشستر سيتي الفترة المقبلة ضد ليفربول وتوتنهام وأحتمالية عدم لحاقه بمواجهة أرسنال.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد أمام تشيلتنهام بكأس الاتحاد الإنجليزي:" إنها ضربة كبيرة، أليست كذلك؟ ولكن علينا المضي قدمًا".

وتابع:" لا أقول أي شئ لا يعرفه أي شخص، إنه لأمر مؤسف له ولنا، وعلينا إيجاد الحلول والتأقلم مع الوضع الحالي".

وظهر دي بروين بشكل لافت للأنظار الموسم الحالي مع فريقه مانشستر سيتي، مسجلا 3 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة في 17 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي الموسم الحالي، ولكنه تعرض للإصابة خلال مواجهة أستون فيلا في منتصف الإسبوع.