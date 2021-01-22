نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة ضد مان يونايتد في كأس الرابطة والقناة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ليفربول ، للمرة الثانية يلتقي مانشيستر يونايتد وليفربول خلال أسبوع، وسوف يلعب الفريقان على ملعب أولد ترافولد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي الموافق يوم الأحد، حيث انتهت نتيجة المباراة السابقة الأسبوع الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل السلبي صفر _ صفر لكلا الفريقين مانشيستر يونايتد وليفربول الشياطين الحمر، اللذين هزموا فولهام وتصدروا الدوري، بينما تمت هزيمة الشياطين الحمر للمرة الأولي في أنفيلد في الدوري أمام بيرنلي التي كانت في شهر أبريل عام 2017 ميلاديا، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على موعد مبارة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة للمباراة، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد man united

سوف تنطلق المباراة في يوم الأحد الموافق يوم 24 شهر يناير 2021، وسوف تكون موعد صافرة البداية الساعة 17.00 بتوقيت جرينتش، والساعة 19.00 بتوقيت جمهورية مصر العربية، وسوف يتم لعب المباراة في أولد ترافورد، والقناة الناقلة للمباراة هي قناة بي ان سبورت hd 3، وكريم داوسون هو الحكم في هذه المباراة بين الفريقين ليفربول ومانشيستر يونايتد .

لاعبين ليفربول ومانشيستر يونايتد

سلسة كبيرة من المباريات القادمة المهمة تنتظر كلا الفريقين، بالإضافة إلى تلك المباراة التي سوف تجمعهم يوم الأحد .

فريق ليفربول : الكسندر ارنولد، ماتيب، أليسون، روبرتسون، فابينيو، تياجو، ميلنر،محمد صلاح، جونز، ماني، فيرمينو .

فريق مانشستر يونايتد : وان، بيسكا، ليندلوف، ماغواير، وشو، هندرسون، فريد، ماتا ، مارسيال، راشفورد، فرنانديز .

تنبؤ لمباراة ليفربول

الطبيعي الذي يحدث في تلك المباريات المهمة والكبيرة هو الأداء الجيد لكلا الفريقين، ومن الصعب التنبؤ بأن المباراة سوف تكون سهلة لفريق مانشيستر يونايتد بسبب ضعف فريق ليفربول، الأمر الوحيد المؤكد هو قيام كلا الفريقين بعمل جيد من أجل الصعود إلى الدوري القادم، ولكن فريق مانشيستر يونايتد بحاجة إلى هجوم أكثر مما فعلة في مباراة الأسبوع القادم، وبالتأكيد لن يرغب كلا الفريقين في الحصول على وقت إضافي بعد الدقيقة التسعون من المباراة .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم موعد مباراة ليفربول القادمة التي سوف تعرض على قناة بي ان سبورت hd 3، نتمني لكم مشاهدة ممتعة .