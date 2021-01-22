نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كلاسيكو اتحاد جدة و نصر الرياض” موعد مباراة الاتحاد ضد النصر 2021/01/24 في الجولة أل 15 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قمة مباريات الجولة رقم 15 التي يستضيفها ملعب الشرائع بجدة، موعد مباراة الاتحاد ضد النصر أهم ما يشغل عشاق كبيري جدة والرياض الاتحاد والنصر، يدخل الفريقين اللقاء بهدف وحيد وهو الفوز والحصول على الثلاث نقاط من أجل تحسين الترتيب في جدول المسابقة، الاتحاد استعاد بريقه وقوته التي كانت تهز عروش أكبر الأندية السعودية والأسيوية، بعد أن عانى خلال الموسم الماضي وكان عرضه للهبوط لدوري الدرجة الأولى، النصر بعد البداية المخيبة للآمال واحتلاله مؤخرة الترتيب أستعاد توازنه بعد إقالة فيتوريا وتعين المدرب هورفات تدريب الفريق، ورجع للانتصارات من جديد.

موعد مباراة الاتحاد ضد النصر

تنطلق المباراة الأحد القادم 2021/01/24، في تمام الساعة الرابعة إلا الثلث بتوقيت القاهرة، الخامسة إلا الثلث بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة مباراة الاتحاد والنصر

تنقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، على القنوات الرياضية السعودية بصورة حصرية واكتسبت السعودية الرياضية شهرة عالمية بين القنوات الرياضية العربية،بعد نقل مباريات السوبر الإسباني ومباراة القمة بين الاتحاد والنصر سوف تذاع، على قناة ksa sports hd 1.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري قبل اللقاء