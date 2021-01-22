تركي آل الشيخ يكشف حقيقة انتقال فرجاني ساسي للهلال السوداني

رد تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا الإسباني، والرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني، على الأنباء التي ترددت بشأن انتقال فرجاني ساسي لاعب الزمالك للهلال.
وقال تركي آل الشيخ ردا على أحد الأشخاص عبر "تويتر"لا ... ولا أتدخل في الكرة المصرية .. وتعبت وانا أقول الكلام وأعيده".
وأضاف: "مش محتاجه توضيح انا قلت الكلام هذا من زمان بس مش راضين تقتنعوا براحتكم".
وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك، خلال الصيف القادم، وبالتالي له الحق في التوقيع لأي نادٍ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، دون الرجوع لإدارة ناديه.
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