خالد الغندور يجدد تعاقده مع قناة الزمالك

أعلن الكابتن خالد الغندور، عن تجديد تعاقده مع قناة الزمالك لمدة عام، كمقدم لبرنامج "زملكاوي"، وذلك عبر حسابه على موقع "فيسبوك"

وكتب خالد الغندور قائلًا: "ان شاء الله موجود في قناة الزمالك سنة جديدة ❤️"



اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها غدا السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.



وركز الجهاز الفني على تنفيذ بعض النقاط الفنية والجمل التكتيكية، وقام باتشيكو ومدحت عبدالهادي بإيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه التعليمات للاعبين.

