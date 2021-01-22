إصابة مروعة للاعب الشرطة في الدوري العراقي

ومع اقتراب نهاية المباراة، تعرض أحمد جلال لإصابة مروعة، وهي كسر مضاعف في الكاحل، في منظر لم يستطع زملاؤه في الفريق مشاهدته.
وعلى الفور، تم نقل أحمد جلال للمستشفى، في انتظار إجراء الفحوصات اللازمة قبل بدء مرحلة العلاج.
وانتهت مباراة فريقي الشرطة والقوة الجوية بالتعادل السلبي بين الفريقين قي قمة الدوري العراقي.
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