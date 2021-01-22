إصابة مروعة للاعب الشرطة في الدوري العراقي

تعرض أحمد جلال لاعب فريق الشرطة العراقي لإصابة مروعة في المباراة التي جمعت فريقه بنظيره القوة الجوية في الدوري.

ومع اقتراب نهاية المباراة، تعرض أحمد جلال لإصابة مروعة، وهي كسر مضاعف في الكاحل، في منظر لم يستطع زملاؤه في الفريق مشاهدته.

وعلى الفور، تم نقل أحمد جلال للمستشفى، في انتظار إجراء الفحوصات اللازمة قبل بدء مرحلة العلاج.

وانتهت مباراة فريقي الشرطة والقوة الجوية بالتعادل السلبي بين الفريقين قي قمة الدوري العراقي.