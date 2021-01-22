نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره فريق بولونيا يوم الأحد المقبل 24 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره فريق بولونيا يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب يوفنتوس.

وستذاع مباراة فريق يوفنتوس ضد نظيره بولونيا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD".

ويتواجد فريق يوفنتوس في المركز الخامس من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 33 نقطة من أصل 17 مباراة بينما يتواجد بولونيا في المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة.