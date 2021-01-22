نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الأهلي يكشفون عن سر التتويج بالتاسعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث لاعبي الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سر التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك خلال الفيلم الوثائقي.

وقال محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر :"من أول لآخر البطولة محدش كان بيشك إن البطولة دي مش بتاعتنا".

وأضاف علي معلول :"ألعب مع الأهلي أدافع عن ألوانه ولا توجد مشكلة في مواجهة الفرق التونسية".

وأشار أيمن أشرف :"كنا ماشيين في نفق مظلم بعد ماتش صندوانز لكن كان في آخره نور شايفينه وهو إننا هنكسب البطولة".

وزاد ياسر إبراهيم :"إننا نكسب في نفس المكان اللي كسبونا فيه إحساس رائع جدا جدا".

أما مروان محسن فقال :"كنا عايزين نجيب أول وتاني وتالت في صنداونز ونكسبهم هناك".

فيما قال وليد سليمان :"مقولة الأهلي بمن حضر حقيقية، الأهلي كالقطار لا يقف على أي شخص".

وأوضح وليد سليمان :"كنا عايزين نجيب أول وتاني وتالت في صنداونز ونكسبهم هناك".

وواصل محمود كهربا :"أحسن لحظات في حياتي هي ارتداء قميص الأهلي واللعب لأول مرة معه في إفريقيا وكان ذلك ضد بلاتينيوم".

أما محمد مجدي أفشة صاحب هدف الفوز باللقب فقال :"كنت بتدرب إني أضغط لاعب الوداد وهو بظهره كي لا أعطيه فرصة للتفكير، وموسيماني قال لي أنت ستسجل هدفا بتلك الطريقة ونجحت".