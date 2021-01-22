الرياضة

الخطيب: الأهلي سيظل رقم 1.. ولقب التاسعة غالِ جدًا

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن أسرار تتويج النادي الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي خلال الفيلم الوثائقي بعنوان "سر التاسعة".

وقال الخطيب :"الخطيب : جمهورنا اعتاد على الانتصارات اللي دايماً في ضهرنا وشاركناه عمرنا، خليكم فاكرين أن الأهلي ليس ناديًا عاديًا الأهلي يصنع تاريخ ".

وأضاف :"والتاريخ لا يتحقق ببطولة ولا اتنين التاريخ لابد أن يستمر طول السنين".

وزاد :"الأهلي وراه مجد بيسأل ماذا بعد، الاهلي عينه على بكرة، الأهلي رقم ١ وسيظل رقم طالما أن أعيننا على الغد ".

وواصل :"التاسعة بطولة غالية جدًا، جمهورنا اعتاد علي البطولات والانتصارات، الأهلي سيظل في طريقه بعزم ولاده ورجاله وجمهوره".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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