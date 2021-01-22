أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت منافسات الجولة العاشرة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة للقسم الثالث بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 مواجهات قوية في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث في المقال التالي

محمد يوسف

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