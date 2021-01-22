نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام نصر: المنتخب المصري لكرة اليد أثبت أنه على قدر المسئولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم، عن سعادته لتحقيق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على نظيره منتخب بيلاروسيا، مشيرا إلى أن الفريق المصري لكرة اليد كل مدة يثبت أن مستواه رائع، وانه على قدر المسئولية.وأشار "نصر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنهم يعملون على تحفيز اللاعبين ولا يشغلونهم بشيىء إلا تحقيق المكسب، مضيفا: "بنمشي مباراة مباراة.. والماتش القادم مهم لمنتخب كرة اليد المصري".

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قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمؤازرة المنتخب المصري لكرة اليد، خلال مباراته أمام منتخب بيلاروسيا، في ثاني جولات الدور الرئيسي، ضمن مباريات بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخب من مختلف دول العالم.

رافق وزير الشباب والرياضة، كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، السيد سيرجى تيرتنتييف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، السيد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

طالب وزير الشباب والرياضة، لاعبي المنتخب الوطني بالتحلي بالروح الرياضية وتقديم مستوي قوي لتخطي منتخب بيلاروسيا، وملاقاة منتخب سلوفينيا والعبور لدور ال٨ ضمن الثمانية الكبار.

ومن جانبه، أشاد سفير بيلاروسيا لدي مصر، بكافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بڤيروس كورونا، التي تتخذها جمهورية مصر العربية للبطولة لتوفير الآمان والسلامة للمنتخبات المشاركة، مؤكدا أن الحكومة المصرية حملت علي عاتقها تنظيم هذه البطولة الإستثنائية وبذل المزيد من الجهد لإخراج البطولة بهذا الشكل المشرف والذي يعد انحازا في مثل تلك الظروف التي يمر بها العالم.

