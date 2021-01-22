نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أهلي جدة والاتفاق القادمة 2021/01/24 في الدوري // والقنوات الناقلة والتشكيل والمعلق في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة أهلي جدة والاتفاق في الدوري السعودي، ضمن مباريات الجولة أل 15 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021، يحل أهلي جدة السعودي ضيفاً ثقيلاً على نادي الاتفاق الأحد الموافق 24 يناير في مدينة الدمام على ملعب الأمير محمد بن فهد، وتنقل المباراة على القنوات الرياضية السعودية، يدخل الأهلي منتشياً بفوزه الأخير بثلاثية على فريق أبها، ووصوله للنقطة 26 واحتلاله للمركز الثالث في جدول الدوري بنفس رصيد الشباب، ولكن فارق الأهداف في صالح الشباب، بينما فريق الاتفاق يعيش فترة متميزة تحت قيادة مدربه القدير خالد العطوي، وفوزه الأخير على الرائد بثلاثية مقابل هدفين ووصوله للنقطة 21، وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي في اللقاء.

التشكيل المتوقع لأهلي جدة في مباراة الاتفاق

حراسة المرمى ” محمد اليامي”.

خط الدفاع ” لوكاس ليما، يزيد البكر، معتز هوساوي، محمد آل فتيل”.

خط الوسط ” فيجسيا، علي الأسمري، فيتريتا، حسين المقهوي، سلمان المؤشر”.

خط الهجوم ” عمر السومة”.

أما فريق الاتفاق صاحب الملعب في لقاء اليوم فمن المتوقع أن يبدأ اللقاء بالتشكيل التالي.

التشكيل المتوقع لفريق الاتفاق في مباراة الأهلي

حراسة المرمى ” ريس أمبولحي”.

خط الدفاع ” كارلوس ميتس، سعيد الربيعي، عبد الله الخطيب، صالح القميزي”.

خط الوسط ” دي سوزا، فيليب كيشي، محمد الكواكبي، نعيم السلستي، سليمان دوكارا”.

خط الهجوم ” عبد الله السالم”.

موعد مباراة أهلي جدة والاتفاق في الدوري

تلعب المباراة يوم الأحد القادم الموافق 2021/01/24، في تمام الساعة 19.10 السابعة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة، 20.10 الثامنة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري قبل اللقاء