راموس قائد ريال مدريد سيغيب عن مباراة الجولة 20 ضد ألافيس يوم الغد السبت

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محمد سياف - ابو ظبي - غاب قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، عن تمرينات نادي ريال مدريد اليوم الجمعة، بسبب إصابته التي يعاني منها منذ عدة أيام، ويحدث هذا قبل يوم واحد من اللقاء الكروي الذي سيجمع النادي الملكي بخصمه ديبورتيفو ألافيس غدا السبت، ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإسباني .

وبحسب بعض وسائل الإعلام الإسبانية من المتوقع أن لا يلتحق راموس بمباراة يوم الغد، نتيجة الإصابة التي يعاني منها منذ مباراة نصف نهائي كأس السوبر التي واجه خلالها أتلتيك بيلباو .

سيواجه نادي ريال مدريد نظيره ألافيس في مباراة يوم الغد، وسط غياب كل من ناتشو، ورودريجو الذي تعرض لإصابة قوية، واللعب النرويجي مارتن أوديجارد، إلا أن الفريق الملكي سيسعى للفوز بهذه المباراة ليحافظ على مركزه في ترتيب الليجا الحالي .

مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس القادمة في الجولة 20 من الدوري الإسباني