علي زين: مباراة سلوفينيا حياة أو موت.. وهذه تفاصيل إصابتي

كشف علي زين، نجم منتخب مصر لكرة اليد، عن تفاصيل إصابته التي تعرض لها في مباراة بيلا روسيا، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.
وفاز الفراعنة على حساب بيلا روسيا بنتيجة 35-26 في ثاني جولات الدور الرئيسي لبطولة العالم، التي تستضيفها مصر.
وقال زين، في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء، إنه تعرض لخلع في إصبعه وسيخضع لأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة.
وأضاف: "الأشعة ستحسم إمكانية لحاقي بمباراة سلوفينيا بعد غدٍ الأحد، وأتمنى اللعب ولو قمت بوضع جبيرة على إصبعي".
وأتم: "مباراة سلوفينيا بالنسبة لمنتخب مصر بمثابة حياة أو موت، فلا بديل عن الفوز للعبور للدور الثاني".
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