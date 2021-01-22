أحمد الأحمر: جميعنا على قلب رجل واحد.. وهؤلاء الأقوى في المونديال

أشاد أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر لكرة اليد، بفوز الفراعنة على بيلا روسيا بنتيجة 35-26 مساء اليوم الجمعة، في ثاني جولات الدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة في مصر.
وقال الأحمر، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "اللاعبون على قدر المسؤولية، وحققنا فوزًا مهمًا على حساب بيلا روسيا".
وأضاف: "نخوض كل مباراة على حدة، الجميع يبذل قصارى جهده لتحقيق أفضل ما لديه، واللاعبون على قلب رجل واحد".
وتابع: "هدفنا الفوز على سلوفينيا، للتأهل لربع النهائي".
وأثنى الأحمر على دور الإسباني روبرتو باروندو، المدير الفني للمنتخب، مؤكدًا أنه يبذل مجهودًا كبيرًا ونجح في تحفيظ اللاعبين نقاط القوة والضعف في كل منافس قبل اللقاء.
وأشار إلى أن الأقوى في مونديال اليد، حتى الآن الدنمارك والبرتغال وفرنسا.
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