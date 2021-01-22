النرويج تكتسح الجزائر وتحصد وصافة المجموعة الثالثة لمونديال مصر 2021

اكتسح المنتخب النرويجي نظيره الجزائري في ثان جولات الدور الرئيسي بالمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021، بنتيجة 36 - 23.
وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب "الأسود" بنتيجة 17 - 11، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وبهذه النتيجة حصل منتخب النرويج على نقطتين ورفع رصيده لـ6 نقاط يحتل بهم وصافة المجموعة، بفارق نقطتين عن المتصدر المنتخب الفرنسي، فيما لم ينجح محاربي الصحراء في حصد أي نقاط خلال الدور الرئيسي.
وحصل "ساندر ساجوسين" ظهير أيسر المنتخب النرويجي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وبعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء، وتسجيله لـ6 أهداف.
ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب النرويجي في الجولة المقبلة مع نظيره الأيسلندي، فيما يواجه المنتخب الجزائري نظيره الأيسلندي.
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