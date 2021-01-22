نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يقترب من ضم نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت العديد من التقارير الصحفية السودانية، أن الهلال السوداني بات في مفاوضات متقدمة مع لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك.

وقال موقع "كفر وتر" السوداني، أن الهلال في مفاوضات متقدمة مع فرجاني ساسي لاعب الزمالك.

وأضاف الموقع السوداني أن الهلال قطع شوطا كبيرا في التفاوض مع اللاعب ويأتي ذلك برعاية تركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي.

وتابع الموقع السوداني أن آل الشيخ كان قد تكفل بصفقة اللاعب السنغالي نداي والتي وصلت قيمتها لـ 350 ألف دولار.

وتوقع التقرير أن يحسم الهلال خلال الساعات المقبلة صفقة انتقال فرجاني ساسي لصفوفه.