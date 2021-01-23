ولفرهامبتون يقصي شورلي ويتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق ولفرهامبتون واندرز لدور الـ 16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على شورلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور الرابع.

هدف المباراة الوحيد أحرزه البرتغالي فيتينها في الدقيقة 12، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله كيلمان.

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل، في قمة مباريات الدور الرابع للمسابقة.

جدير بالذكر أن نادي ارسنال حامل لقب البطولة سيواجه فريق ساوثهمبتون في الدور الرابع للمسابقة.