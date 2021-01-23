لفظ خارج .. فرج عامر يسب حكم الراية في مباراة سموحة وبيراميدز

علق فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على طاقم تحكيم مباراة فريقي سموحة وبيراميدز، والتي شهدت حالة جدل كبيرة بشأن القرارات التحكيمية.
وأكد فرج عامر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إن الغندور "معندوش كورونا" وتم إبعاده عمدًا لإرضاء بيراميدز.
وعن حكم الراية الذي لم يحتسب هدف سموحة في شباك بيراميدز قال عامر إنه "فاجر".
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