سمير عثمان: سموحة حرم من هدف صحيح 100% أمام بيراميدز

قال سمير عثمان الخبير التحكيمي، إن سموحة يستحق هدفا صحيحا في مباراة بيراميدز التي جمعت الفريقين اليوم في بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح سمير عثمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر، أن اللعبة الجدلية التي شهدها لقاء بيراميدز وسموحة هدف صحيح 100% وذلك بعد التأكد من تقنية ال3d التي أظهرت تخطي الكرة خط المرمى.