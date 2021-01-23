شكوى لـ الفيفا.. فرج عام يكشف موقفه من التصعيد ضد اتحاد الكرة

علق فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على عدم احتساب هدف نادي سموحة أمام بيراميدز.
وأكد فرج عامر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "عدم احتساب هدف سموحة أمام بيراميدز جريمة ووصمة عار في تاريخ الكرة المصرية".
وعن التقدم بشكوى ضد الاتحاد المصري لكرة القدم لدى فيفا: "لن نتقدم بشكوى، وشكوى ليه دي فضيحة كبيرة حصلت".
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