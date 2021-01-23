نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات اليوم السبت 23-1-2021 في المقال التالي
وإليكم جدول مباريات اليوم السبت 23-1-2021:
مباريات كأس العالم لكرة اليد رجال:
قطر - البحرين 4:30 مساءا
اوروجواي - إسبانيا 4:30 مساءا
الارجنتين - كرواتيا 4:30 مساءا
بولندا - المجر الساعة 7:00 مساءا
تونس - الكونغو الديمقراطية 7:00 مساءا
ألمانيا - البرازيل 9:00 مساءا
اليابان - الدنمارك 9:00 مساءا
الدوري المصري:
غزل المحلة - الإسماعيلي 2:30 مساءا
أسوان - الزمالك 5 مساءا
الدوري الإنجليزي:
أستون فيلا - نيوكاسل 10 مساءا
الدوري الإسباني:
إشبيلية - قادش 5:15 مساءا
ريال سوسيداد - ريال بيتيس 7:30 مساءا
ديبورتيفو ألافيس - ريال مدريد 10 مساءا
الدوري الإيطالي:
ميلان - أتالانتا 7 مساءا
أودينيزي - إنتر ميلان 7 مساءا
فيورنتينا - كروتوني 9:45 مساءا
كأس الاتحاد الإنجليزي:
ساوثهامبتون - ارسنال 2:15 مساءا
برايتون - بلاكبول 5 مساءا
مانشستر سيتي - تشيلتنهام تاون 7:30 مساءا
الدوري التونسي:
البنزرتي - الصفاقسي 2 مساءا
الترجي - الملعب التونسي 4 مساءا