جدول مباريات اليوم السبت 23-1-2021

أحمد جودة - القاهرة - يقدم موقع "الفجر الرياضي" جدول مباريات اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من يناير والذي يشهد العديد من المباريات المهمة على مستوي كافة البطولات سواء العربية أو العالمية بجانب لقاءات بطولة كأس العالم لليد للرجال في مصر.

محمد يوسف

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