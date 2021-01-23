نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي أول فرق كأس العالم للأندية وصولا لقطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم 29 من يناير الجاري استعدادًا لخوض بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وسيكون فريق النادي الأهلي أول الفريق التي تصل إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يشارك في البطولة باعتباره بطلا لدوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية في قطر بمواجهة فريق الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، فيما سيواجه الفائز من هذه المباراة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي من البطولة.