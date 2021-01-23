الرياضة

يوفيتش رفض البريميرليج والكالتشيو من أجل فريقه السابق

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ألمانية عن رفض الصربي لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الإسباني المعار إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني عروضًا من الدوريين الإيطالي والإنجليزي.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن وستهام يونايتد وولفرهامبتون الإنجليزيين كانا يرغبان في التعاقد مع يوفيتش بالإضافة إلى ميلان الإيطالي.

وأفادت الصحيفة الألمانية بأن يوفيتش رفض الإنضمام إلى أي من هذه الأندية من أجل العودة إلى ناديه السابق فرانكفورت كما أن مسئولي فرانكفورت بذلوا الكثير من الجهد من أجل التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن لوكا يوفيتش إنضم إلى فرانكفورت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي وقد استطاع أن يسجل هدفين في أول مشاركة له مع الفريق الألماني.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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