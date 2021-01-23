نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب سان سيرو مساء اليوم السبت 23 يناير، لقاء يجمع بين ميلان المتصدر وضيفه أتالانتا، في قمة مواجهات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

ويسعى إنتر ميلان لمواصلة الإنتصارات، وتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما يريد أتالانتا تحقيق الإنتصار، من أجل التقدم نحو المربع الذهبي في البطولة.

يحتل ميلان المركز الأول بعد مرور 18 جولة، برصيد 43 نقطة، بينما يحتل أتالانتا المركز السادس برصيد 33 نقطة.

ومن المقرر أن تقام المباراة عند تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش.