نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يكتسح بأربعة أهداف فريق مونبيليه في الدوري الفرنسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة باريس سان جيرمان اليوم في المباراة التي ألتقي فيها مع فريق مونبيليه والتي انتهت أحداث المباراة بأربعة أهداف للفريق والتي فاز بها علي فريق مونبيليه وكانت أحداث المباراة في ملعب بارك دي برانس وذلك في أطار الجولة رقم الحادي والعشرون في الدوري الفرنسي وكانت أحداث الشوط الأول من المباراة كان فيها فريق باريس سان جيرمان يضغط بشكل ملحوظ علي فريق مونبيليه وكان الفرص التي أتيحت لتسجيل الأهداف أمام اللاعب ماورو إيكاردي وأنخيل دي ماريا مما أدي ذلك بأفضلية ترتيب الدوري الفرنسي للفريق وكان الصراع حتي الدقيقة السادسة عشر للمباراة حتي تم تسجيل أول الأهداف .

باريس سان جيرمان وما هي أهم الأحداث التي كانت بالمباراة :-

في التوقيت الذي أنفرد فيه اللاعب مبابي بحارس المرمي للفريق الضد جوناس أوملين وتم خروجه من المرمي ليتقي به علي الحدود الخاصة بالمرمي بمنطقة الجزاء حتي يعرقل اللاعب مبابي ولكن اللاعب مبابي قام بمراوغة حارس المرمي وتم الحصول من خلال ذلك علي ضربة حرة وتسبب ذلك في أستحقاق بطاقة صفراء لحارس المرمي وبعدها عاد الحكم لطرده وبعد أن تم الطرد يعود الفريق ليكمل مسيرة الضغط علي الفريق الضد حتي كان نجاح اللاعب مبابي في أنه أحرز هدف أول وذلك في الدقيقة 34 وكان الهدف قد صنعه اللاعب أنخيل دي ماريا وأنتهي الشوط الأول بتقدم الفريق صاحب الأرض .

الدوري الفرنسي وأحداث المباراة التي كانت مقامه اليوم لفريق باريس سان جيرمان وفريق مونبيليه :-

كانت أحداث الشوط الثاني من المباراة نجح اللاعب النجم نيمار في أنه تسبب في مضاعفة النتيجة لفريقه وذلك في الدقيقة 60 وذلك بعد الانطلاقة التي صنعها مبابي من خلف الدفاع ليتم بذلك أنه أعاد الكره إلي اللاعب البرازيلي ونجح في أن يسدد الهدف من خلالها وتم بعد مضي دقيقة واحدة من الهدف الذي حققه اللاعب نيمار قام اللاعب الأرجنتيني ماورو بتسجيل الهدف الثالث للمباراة وذلك كان عبر تمرير الكرة بالعرض من الاتجاه الأيمن .

ترتيب الدوري الفرنسي وما هو الذي تم تحقيقه لفريق باريس سان جيرمان من الفوز :-

بعد تحقيق الفوز للفريق يكون الرصيد الخاص به من نقاط قد وصل إلي خمسة وأربعون نقطة وذلك يكون في الصدارة بفارق النقاط التي وصلت إلي ثلاث نقاط بينما الرصيد الخاص بفريق مونبيليه توقف عند رصيد ثمان وعشرون نقطة ويحتل بذلك المركز الحادي عشر بشكل مؤقت وكان فريق مونبيليه في هذه المباراة قد أداها بعشرة لعيبه فقط وذلك بعد الطرد الذي حدث لحارس مرماهم جوناس أوملين وكان ذلك في الدقيقة التاسعة عشر من أحداث المباراة .

باريس سان جيرمان فريق كرة القدم والذي يعرف باسم مختصر وهو نادي شهير فرنسي لكرة القدم وكان قد تأسس النادي في الثاني عشر من أغسطس لعام ألف وتسعمائة وسبعون ميلادياً وذلك بعد الدمج الذي حدث بين فريق نادي باريس والذي تأسس عام ألف وتسعمائة تسعة وستون ونادي سان جيرمانوا وتأسس في عام ألف وتسعمائة وأربعة .