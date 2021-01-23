الأهلي: بايرن ميونخ طلب التعاون معنا فى مونديال الأندية وقميص الفريق لن يتغير فى البطولة

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن نادى بايرن ميونخ الألماني طلب التعاون مع الفريق القائم على أعمال السوشيال ميديا للنادي الأهلي خلال فترة كأس العالم بقطر .
وأوضح في تصريحاته لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورتس2 مرجان أنه كان يتمنى توقيع بروتوكولات تعاون مع الأندية المشاركة في مونديال الأندية، لأن الكبسولة الطبية المفروضة من فيفا تعيق إتمام ذلك.
وتابع مرجان، أن هناك زيارة رسميا للبعثة في مونديال الأندية، مشددا على أن قميص الأهلي لن يتغير في البطولة.
وأكمل المدير التنفيذي للأهلي بأن الفريق يركز على مباراة الدحيل القطري نظرا لقوة المنافس وأهميتها دون النظر لمباراة البايرن، موضحا أن الأهلي سيسافر لقطر من أجل مهمة وطنية وليس للتنزه، خاصة أن هناك تشديدا من الخطيب على تحقيق نتائج تشرف الكرة المصرية.
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