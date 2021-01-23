محمد يوسف حكما لمباراة الزمالك وأسوان وعاشور للقاء المحلة والاسماعيلي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الاطقم التحكيمية لإدارة مباراتي اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. وجاءت الاطقم التحكيمية على النحو التالي: مباراة أسوان والزمالك يدير اللقاء محمد يوسف حكما للساحة يعاونه ثنائي المساعدين اسامه عبد اللطيف وشهاب راشد وحكما رابعا محمد نهاد وحكما للفيديو مصطفى مدحت ومساعده أحمد حمدى. مباراة غزل المحلة والاسماعيلي اختارت لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية محمود عاشور حكما للساحة ويساعده الثنائى عماد العقاد وائل عاطف وحكما رابعا محمود حسيب وحكما للفيديو محمود بسيوني ومساعده أحمد حامد فهيم.

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