سموحة: حسام لن ينتقل إلى الزمالك.. وثنائي الأهلي إضافة للفريق

قال أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إن حسام حسن مهاجم الفريق لن ينتقل للزمالك، وأضاف أنه سعيد بثنائي الأهلي محمد عبدالمنعم وأحمد عبدالقادر.

وأضاف أحمد سامي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "نحن نحترم الحكام للغاية، لكن الـVAR أتى من أجل مساعدة الحكام، هنا الحكم لم ينظر إلى الفيديو ولو نظر إليه لاحتسبها ،في مباراة غزل المحلة والجيش تم احتساب هدف من كرة مشابهة من خلال الحكم المساعد."

وتحدث عن إمكانية رحيل حسام حسن للزمالك، قائلًا: "حسام حسن مستمر مع سموحة ومن الممكن أن يرحل في نهاية الموسم، لكنه لن ينتقل إلى الزمالك في يناير وسيكون القرار النهائي من جانب رئيس النادي."

وأضاف: "نحاول في الوقت الحالي التعاقد مع لاعب اجنبي قبل نهاية فترة الانتقالات وسنحاول أن ندعم الجانب الهجومي والجانب الدفاعي."

أما عن الثنائي الشاب المعار من الأهلي، فقد قال: "محمد عبدالمنعم وأحمد عبد القادر يقدمان مستوى طيب، والأول معنا منذ الموسم الماضي، وعبدالقادر سيكون أفضل في الفترة المقبلة وسيكون جزء من المنتخب الأولمبي."

واختتم قائلًا: "مصطفى فتحي يمتلك قدرات كبيرة ولا تقل عن أي لاعب في المنتخب."