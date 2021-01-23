اليونايتد يستهدف غابرييل فيرون

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن مانشستر يونايتد يأتي على قمة الأندية الراغبة فى التعاقد مع مهاجم بالميراس المتألق غابرييل فيرون.

ووفقاً لما ورد بصحيفة ’’سبورت’’ الإسبانية، فإن يونايتد هو المرشح الذي يلعب معه الحظ دورا كبيرا في سباق التعاقد مع فيرون، 18 عامًا، متقدمًا على غريمه المحلي مانشستر سيتي وعملاق الدوري الإسباني برشلونة".

وأضافت:"قام اليونايتد بعمل خلف الكواليس لتأمين التعاقد مع لاعب منتخب البرازيل الدولي للشباب، الذي يمكنه اللعب في أي من الجناحين ولديه 15 هدفًا في 34 مباراة مع بالميراس".

وربطت العديد من التقارير الصحفية بفيرون بإمكانية الإنتقال إلى صفوف آرسنال في ديسمبر ويقال إن المدرب ميكيل أرتيتا معجب جدًا به، ولكن بحسب التقارير الاسبانية فإن يونايتد هو الأقرب للظفر بخدماته.