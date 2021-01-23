أحمد حسن يفتح النار على مسئولي بيراميدز: من الذي يختار صفقات الفريق

انتقد أحمد حسن، لاعب ناديا الأهلي والزمالك السابق، الصفقات الجديدة التي أبرمها نادي بيراميدز مؤخرا والنتائج التي تحققت مقارنة بما كان يعيشه الفريق خلال فترة تواجده.

وقال حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بيراميدز عقد صفقات كثيرة في الفترة الماضية ولكن من يلعب هم 90% من اللاعبين الذي تم التعاقد معهم سابقًا خلال عهدي وعهد حسام البدري".

ووجه عدة أسئلة قائلا :" من المسؤول عن صفقات نادي بيراميدز؟ هل هو مدير فني ولا من يكون؟".

وأوضح، أن المسئول عن اختيارات تلك الصفقات في نادي بيراميدز لا يفهم اختياراته ولا يعلم ماذا يريد.

وأعرب عن استغرابه الشديد بسبب تدخل ممدوح عيد، المدير التنفيذي بنادي بيراميدز، في اختيار صفقات نادي بيراميدز ، هو مدير تنفيذي فلماذا يختار الصفقات وبناءًا على أيه يختار الصفقات الجديدة".

وتعادل سموحة مع ضيفه بيراميدز بهدف لمثله، على ملعب إستاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الخامس، فيما أصبح رصيد سموحة 9 نقاط بعد تعادله في آخر أربع مباريات ليحتل المركز التاسع.

ويلتقي بيراميدز أمام الأهلي حامل اللقب يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الدفاع الجوي في قمة مباريات الجولة العاشرة من المسابقة المحلية.