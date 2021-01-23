سيف زاهر: موسيماني أعطى دشا ساخنا للاعبي الأهلي وطلب إعادة أحمد عبدالقادر من سموحة

قال الإعلامي سيف زاهر، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طالب إدارة ناديه استعادة لاعبه المعار لسموحة أحمد حمدي عبدالقادر، والذي يشغل مركز صانع الألعاب.
وقال سيف زاهر عبر برنامجه على قناة اون تايم سبورتس، إن موسيماني منح الضوء الأخضر لعودة أحمد عبدالقادر للأهلي، ويرفض رحيل أي لاعب وعلى رأسهم صلاح محسن
وكشف زاهر أن الأهلي صرف 65 مليون جنيه من عقود لاعبيه، مشيدا بالتزام الأهلي في صرف مستحقات لاعبيه في مواعيدها.
وأوضح زاهر أن موسيماني منح لاعبيه دشا ساخنا بين شوطي لقاء المقاولون لكنهم استطاعوا العودة في النتيجة وتحقيق الفوز بثلاثية.
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