نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مع نظيره فريق بيراميدز في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في الخامسة من مساء الثلاثاء القادم، على ملعب الدفاع الجوي، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت 1.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في تاسع جولات الدوري العام.

ويستعد الأهلي للسفر لقطر للمشاركة في كأس العالم للأندية والمقرر إقامته في فبراير القادم.