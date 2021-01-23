ميمي عبدالرازق: بواليا أقل مهاجمي الأهلي ولا يوجد سبب لإصرار موسيماني عليه

قال ميمي عبدالرازق، مدير قطاع الناشئين بنادي المصري البورسعيدي، إن والتر بواليا أضعف من محمد شريف ومروان محسن وصلاح محسن مهاجمي المارد الأحمر، خاصة بعد ظهوره بمستوى مخيب للآمال في بداية مشواره مع الفريق

وأكد ميمي عبدالرازق في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، على قناة «النهار»: «ترتيب مهاجمي النادي الأهلي هو محمد شريف ومروان محسن وصلاح محسن ومن ثم والتر بواليا وهو لاعب عادي بدليل مشاركته 3 مباريات وعدم إحراز أي هدف».

وتابع: «مروان محسن لاعب كبير ولاعب جيد ولازم نقف وراه وما يتعرض له من انتقادات أمر غريب».

وعلق ميمي عبدالرازق، مدير قطاع الناشئين بنادي المصري البورسعيدي، على أسباب ابتعاده عن التدريب لفرق الدوري الممتاز. حيث أكد «ابتعدت عن تدريب فرق الممتاز بسبب صداقات المدربين مع وكلاء اللاعبين وليس بسبب خبراتهم، أنا دكتور داخل وخارج الملعب ولن أتسول من أجل التدريب».

وسخر ميمي عبدالرازق، مدير قطاع الناشئين بنادي المصري البورسعيدي، من عربيات تقنية الفيديو في مصر بسبب الشكل المستخدم لها.

وأشار ميمي عبدالرازق «عربيات الفار تكون خارج الاستاد وتكون متحركة مثل فيلم كراكون في الشارع»، وتابع: «يجب أن تكون تقنية الفار في غرف ثابتة مش نلاقي ماتش في ستاد الإسكندرية وعربية الفار في محطة الرمل».

وانتصر فريق المصري البورسعيدي على نظيره فريق وادي دجلة، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب الجيش في برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من عمر الدوري المصري الممتاز، ويواصل فريق المصري تقديم مباريات جيدة مع علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي.