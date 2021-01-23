نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفرعون المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول قائمة ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على الرغم عدم تسجيله فى هذه الجولة.

وجاء سون هيونج مين جناح أيسر فريق توتنهام هوتسبير في المركز الثاني برصيد 12 هدف، ثم هاري كين زميله في الفريق في المرتبة الثالثة برصيد 12 هدف.

ويقدم لكم الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات السبت كالآتي:-

1- محمد صلاح جناح أيمن ليفربول.. 13 هدف.

2- سون هيونج مين جناح أيسر توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.

3- هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.

4- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.. 11 هدف.

5- برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد.. 11 هدف.

6- دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ايفرتون.. 11 هدف.

7- باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد.. 10 أهداف

8- ويلفريد زاها جناح أيسر كريستال بالاس.. 8 أهداف.

9- كاليوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد.. 8 أهداف.

10- داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون.. 7 أهداف.

11- نيل ماوباي مهاجم برايتون.. 7 أهداف.

12- ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال.. 7 أهداف.

13- ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.. 7 أهداف.

14- جيمس ماديسون لاعب وسط ليستر سيتي.. 6 أهداف.