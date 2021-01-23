الإسماعيلي يعود لمواجهة الفلاحين بعد غياب 1737 يوما.. اعرف تاريخ مواجهات الفريقين ومصادفة اليوم

يحل الإسماعيلي ضيفًا على فريق غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام اليوم، السبت، 23 ينايرـ

ويعود الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة مجددًا، بعد غياب 1737 يومًا، حيث كانت آخر مباراة جمعت بينهما يوم 21 أبريل 2016 على ملعب المحلة، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين، وكانت المباراة قبل آخر لقاء خاضه محمد صبحى القائد الحالى للفريق قبل رحيله عن الدراويش موسم 2016 / 2017 وعودته مجددا قبل الموسم الحالى.

من جانب آخر، خاض الإسماعيلي مباريات مهمة، في مثل هذا التاريخ (23 يناير)، ويرصد موقع "دوت الخليج" أبرزها، فيما يلي:

لعب الإسماعيلى 3 مباريات فاز 2 وخسر 1، له 6 أهداف، وعليه 3 أهداف "كلين شيت" في لقاء واحد.

"الدورى العام"

موسم 75 / 76 فاز على الطيران 2 / صفر بالإسماعيلية ( أسامة خليل 2 )

موسم 87 / 88 خسر من المصرى صفر / 2 في الإسماعيلية

"كأس مصر"

موسم 48 / 49 فاز على أوليمبى الإسماعيلية 4 / 1 "لم يستدل على أصحاب أهداف المباراة".