حظوظ منتخب مصر لكرة اليد فى بلوغ ثمن نهائي كأس العالم

انتهت مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي للنسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، وأسفرت مبارياتها عن فوز مصر على بيلاروسيا وتعادل سلوفينيا والسويد، وفوز الاتحاد الروسي لكرة اليد على مقدونيا.

ويحتاج منتخب الفراعنة إلى الفوز أو التعادل في مباراته القادمة مع سلوفينيا من أجل التأهل إلى دور الثمانية.

بينما تضعف الخسارة بمنتخب مصر إلى خارج البطولة وتحرمه من التأهل لربع النهائي ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

وإليكم الموقف الحالي للمجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لمونديال اليد

مصر 6 نقاط والسويد 6 نقاط، لكن فارق الاهداف لصالح الفراعنة، والاتحاد الروسي 5 نقاط، وسلوفينيا 5 نقاط، بينما بيلاروسيا نقطتين ومقدونيا دون أية نقاط.

وفي حالة تساوي السويد ومصر في عدد النقاط بعد الجولة الأخيرة، كما هو الحال بعد مباريات الجولة الثانية، تكون الأفضلية للمنتخب السويدي بفضل تفوقه في مباراة الدور التمهيدي بالبطولة.

ويقدم دوت الخليج تقريرا عن حظوظ مصر في التأهل لدور الثمانية بالمونديال

أول المجموعة:

يحتاج منتخب مصر للفوز على سلوفينيا مع تعادل السويد مع الاتحاد الروسي لكرة اليد، وبهذه النتائج يكون الموقف كالتالي: مصر اول برصيد 8 نقاط، السويد 7 نقاط، ليتأهل سويا إلى دورالثمانية.

كما أن خسارة السويد من الاتحاد الروسي لكرة اليد مع فوز مصر على سلوفينيا يضمن للفراعنة التأهل كاول المجموعة، بالإضافة إلى تأهل الاتحاد الروسي لكرة اليد، حيث يصبح للمنتخب المصري 8 نقاط، ومنتخب الاتحاد الروسي 7 نقاط.

تعادل مصر مع منتخب سلوفينيا، مع خسارة السويد امام الاتحاد الروسي، يمنح المنتخب الفراعنة التأهل كأول المجموعة برصيد 7 نقاط ، ويتأهل معه المنتخب الروسي كثاني المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، لكن المواجهات المباشرة لصالح المنتخب المصري.