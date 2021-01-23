أخبار الرياضة.. وزير الشباب والرياضة العراقي يزور مقر النادي الأهلي.. حظوظ منتخب مصر فى بلوغ ثمن نهائي كأس العالم لكرة اليد.. أحمد شوبير يواصل الهجوم على الجبلاية

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

انتهت مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي للنسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، وأسفرت مبارياتها عن فوز مصر على بيلاروسيا وتعادل سلوفينيا والسويد، وفوز الاتحاد الروسي لكرة اليد على مقدونيا.

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي ، ظهر اليوم بالمقر الرئيسي بالجزيرة، عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، ونجم الكرة العراقية الأسبق، على هامش زيارته للقاهرة، وفي إطار العلاقات القوية التي تربط الأهلي وكافة الشخصيات والمؤسسات على جميع الأصعدة.

عبر عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، عن سعادته الكبيرة بزيارة مقر الأهلي بالجزيرة، ومقابلة محمود الخطيب، رئيس النادي، على هامش زيارته الحالية للقاهرة.

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا بلاعبي منتخب مصر لكرة اليد والجهاز الفني عقب الفوز على منتخب بيلاروسيا في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر.