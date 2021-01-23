ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
انتهت مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي للنسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، وأسفرت مبارياتها عن فوز مصر على بيلاروسيا وتعادل سلوفينيا والسويد، وفوز الاتحاد الروسي لكرة اليد على مقدونيا.
استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي ، ظهر اليوم بالمقر الرئيسي بالجزيرة، عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، ونجم الكرة العراقية الأسبق، على هامش زيارته للقاهرة، وفي إطار العلاقات القوية التي تربط الأهلي وكافة الشخصيات والمؤسسات على جميع الأصعدة.
عبر عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، عن سعادته الكبيرة بزيارة مقر الأهلي بالجزيرة، ومقابلة محمود الخطيب، رئيس النادي، على هامش زيارته الحالية للقاهرة.
أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه يعتبر فريقه فائزًا بمواجهته أمام بيراميدز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، لافتًا إلى أن ما حدث كارثة بعد عدم احتساب هدف واضح للفريق السكندري.
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" العقوبات التي وقعتها لجنة الانضباط ضد نادي الزمالك، وثنائي الفريق الأول لكرة القدم مصطفى محمد وكابونجو كاسونجو، إضافة إلى حسين الشحات.
واصل الإعلامي أحمد شوبير هجومه الحاد على اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد عقب تخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس مرمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أربع مباريات وغرامة 20 ألف جنيهًا إلى مباراة واحدة وغرامة 50 ألفا فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. وزير الشباب والرياضة العراقي يزور مقر النادي الأهلي.. حظوظ منتخب مصر فى بلوغ ثمن نهائي كأس العالم لكرة اليد.. أحمد شوبير يواصل الهجوم على الجبلاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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