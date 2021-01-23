الرجاء المغربي يحسم موقفه من ضم حميد أحداد

حسم نادي الرجاء المغربي، موقفه من ضم حميد أحداد لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت تقارير صحفية أشارت مؤخرا، إلى خروج حميد أحداد من حسابات الجهاز الفني لفريق الزمالك، لعدم اقتناع البرتغالي جايمي باتشيكو، بإمكانياته وقدرته على قيادة هجوم الزمالك.

وقال سعيد وهبي، في تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، "حميد أحداد ليس ضمن اهتمامات نادي الرجاء خلال الفترة الحالية".

يذكر أن حميد أحداد لعب في صفوف الرجاء خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى الزمالك مع بداية الموسم الحالي.

في سياق آخر يستعد الزمالك لمواجهة أسوان، اليوم السبت، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد خط الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام - عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي – أحمد عيد خط الوسط: فرجاني ساسي -طارق حامد – يوسف إبراهيم أوباما – إسلام جابر – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسين فيصل خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.