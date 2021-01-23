دوري القسم الثاني.. مواجهات صعبة بالجولة العاشرة بمجموعة الصعيد اليوم

تنطلق أليوم السبت منافسات الجولة العاشرة بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد، وتشهد الجولة مواجهات نارية، بين الشرقية للدخان وقنا، والألومنيوم وسمسطا، وسوهاج والمنيا، لخطف بطاقة الصعود للدورى الممتاز.

1- الشرقية للدخان وقنا الرياضي



يستقبل فريق قنا الرياضي بقيادة عبدالرحيم همام، نظيرة فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء إبراهيم، في مباراة مهمة وصعبة ومرتقبة لكلا الفريقين، حيث يسعى فريق الدخان للحفاظ على صدارة مجموعة الصعيد، بينما يسعى قنا لتحسين النتائج بالفترة الأخيرة، ومعاودة الانتصارات.

ويخوض الشرقية للدخان اللقاء برصيد ٢٢ نقطة محتلا المركز الأول بينما يحتل فريق قنا المركز الثالث عشر برصيد ٩ نقاط.

وشهدت الجولة الماضية فوز الشرقية على الألومنيوم بهدفين للا شيء، بينما تعادل فريق قنا سلبيا أمام فريق الفيوم خارج ملعبه.

2- المنيا مع سوهاج



يخوض فريق المنيا بقيادة شديد قناوى أشرف مباراة صعبه أمام مضيفه فريق سوهاج بقيادة أحمد خلف على استاد سوهاج.

ويسعى فريق المنيا للفوز للسعي للوصول إلى قمة المجموعة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد ٢٠ نقطة، بفارق نقطتين عن الدخان المتصدر برصيد ٢٢ نقطة.

يدخل فريق المنيا اللقاء وهو وصيف المجموعة برصيد ٢٠ نقطة، بينما فريق سوهاج في المركز التاسع برصيد ١٢ نقطة.

وشهدت الجولة الماضية فوز المنيا على بترول أسيوط بهدف للا شيء، بينما خسر فريق سوهاج أمام فريق شبان قنا بهدف دون رد.

3- الألومنيوم مع سمسطا

يحل فريق سمسطا ضيفا على فريق الألومنيوم بقيادة حسين عبداللطيف على استاد الألومنيوم الرياضي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

يدخل فريق الألومنيوم اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد ١٦ نقطة بينما فريق سمسطا صاحب المركز الحادي عشر برصيد ٩ نقاط.

وشهدت الجولة الماضية خسارة الألومنيوم أمام الشرقية للدخان بهدفين للا شيء، بينما تعادل فريق سمسطا أمام تليفونات بنى سويف تعادلا سلبيا.

4- بنى سويف مع ديروط



يستضيف فريق ديروط بقيادة محمد صديق نظيره فريق بنى سويف الرياضي بقيادة محمد يوسف في مواجهة هامة ومرتقبة للفريقين، حيث يسعى فريق بنى سويف في إلحاق بقطار صدارة المجموعة للصعود للدورى الممتاز، بينما يسعى أبناء محمد صديق بمواصلة تقديم العروض القوية هذا الموسم.

يدخل فريق بنى سويف اللقاء وهو في المركز السادس برصيد ١٤ نقطة بينما فريق ديروط بالمركز الخامس برصيد ١٤ نقاط.

وحقق الفريقان التعادل الإيجابي في الجولة الماضية حيث تعادل ديروط أمام طهطا بهدفين لكل فريق، وتعادل بنى سويف أمام الإعلاميين بهدف لكل فريق.

5- الإعلاميين مع الفيوم



يستضيف فريق الإعلاميين بقيادة ياسر الكنانى نظيره فريق الفيوم بقيادة أحمد بكرى بالجولة العاشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وشهدت الجولة الماضية تعادل الأعلاميين مع فريق بنى سويف بهدف لمثله، بينما تعادل أيضا الفيوم تعادلا سلبيا أمام فريق قنا الرياضي.

6- بترول أسيوط مع أسمنت أسيوط



على ملعب نادي بترول أسيوط يقام لقاء البترول بقيادة كرم جابر أمام فريق أسمنت أسيوط بديربي محافظة أسيوط.

يدخل أسمنت أسيوط اللقاء وهو متذيل المجموعة برصيد ٣ نقاط بينما فريق بترول أسيوط صاحب المركز العاشر برصيد ١١ نقطة.

خسر فريق بترول أسيوط بالجولة الماضية أمام فريق المنيا وكذلك هزيمة فريق الأسمنت من كيما أسوان.

7- طهطا مع كيما أسوان

يستضيف فريق كيما أسوان بقيادة عادل لحمة نظيره فريق طهطا بقيادة محمد إسماعيل بالجولة العاشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

يدخل طهطا اللقاء بالمركز الخامس عشر برصيد ٦ نقاط بينما فريق كيما أسوان صاحب المركز الثانى عشر برصيد ٩ نقاط.

تعادل فريق طهطا أمام فريق ديروط بهدفين لمثلهم بالجولة الماضية، بينما حقق فريق كيما أسوان الفوز على فريق الأسمنت.

8- شبان قنا مع تليفونات بنى سويف



يستضيف فريق تليفونات بنى سويف نظيره شبان قنا بقيادة كمال الزين، ضمن مواجهات الجولة العاشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

حقق فريق شبان قنا الفوز على فريق سوهاج بالجولة الماضية وتعادل فريق تليفونات بنى سويف سلبيا أمام فريق سمسطا.