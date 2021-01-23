مصر المقاصة يسعى لمواصلة الانتصارات أمام الاتحاد السكندري

يستضيف فريق مصر المقاصة منافسه الاتحاد السكندري اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصري الممتاز .

ويسعى فريق مصر المقاصة لمواصلة سجل الانتصارات التي بدأها منذ ثلاث مباريات امام الاسماعيلي واسوان وغزل المحلة لتحسين مركزه في جدول الترتيب .

ويدخل فريق الاتحاد السكندري المباراة أملا في تحقيق الفوز بعد الخسارة المدوية امام فريق الجونة الجولة الماضية .

ويحتل فريق مصر المقاصة المركز السادس في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 13 نقطة بينما جاء فريق الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط .