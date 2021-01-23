ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "بترو سبورت"، وتُنقل على أون تايم سبورتس 1، بتعليق حاتم بطيشة.
ويدخل الزمالك المباراة وهو متصدر الدوري برصيد 19 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز السادس على التوالي لتعزيز الصدارة.
كما ستكون مباراة أسوان ثأرية بالنسبة له، بعدما ألحق به هزيمة مريرة في الموسم الماضي بنتيجة 1-0.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة أسوان ضد الزمالك في الدوري والقناة الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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