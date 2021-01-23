موعد مباراة أسوان ضد الزمالك في الدوري والقناة الناقلة

يحل فريق الزمالك ضيفا على نظيره أسوان، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "بترو سبورت"، وتُنقل على أون تايم سبورتس 1، بتعليق حاتم بطيشة.

ويدخل الزمالك المباراة وهو متصدر الدوري برصيد 19 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز السادس على التوالي لتعزيز الصدارة.

كما ستكون مباراة أسوان ثأرية بالنسبة له، بعدما ألحق به هزيمة مريرة في الموسم الماضي بنتيجة 1-0.