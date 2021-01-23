ريال مدريد يسعى لاستعادة توازنه أمام ألافيس بالدوري الإسباني.. الليلة

يحل فريق ريال مدريد، ضيفا على ديبورتيفو ألافيس، اليوم، السبت، في إطار الجولة 20 من عمر الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 37 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 44 نقطة.

ويسعى ريال مدريد لاستعادة توازنه، بعد تعادله في الجولة الماضية مع أوساسونا 0-0، ثم الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيك بلباو، وعقب الخسارة أمام ألكويانو في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.